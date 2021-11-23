Мария Захарова: Пусть западные СМИ черпают свое вдохновение в фактах, а не фейках

Мне кажется, что многих в странах ЕС эта информация шокировала, как и многие правозащитные структуры, когда они узнали, что Минск предлагал переговоры по проблеме мигрантов с апреля. Ведь это с ног на голову переворачивает всю картинку, которую рисуют западные СМИ. Когда белорусские власти на протяжении более чем полугода призывают мировое сообщество начать хоть какие-то контакты с целью предотвратить негативное развитие событий, когда они готовы делиться информацией, данными, когда они ждут реакции на свое предложение от западных партнеров, а те не просто их игнорируют, а отказываются контактировать хоть как-то, здесь ситуация очевидна. И ответ очевиден, кто виноват! И это полностью перечеркивает версию западных СМИ, о некой ответственности не ЕС, а кого-либо другого. Не стран ЕС, а Минска, и тем более причем здесь Москва, совершенно не понятно. Есть статистика ЕС, вот пусть они черпают свое вдохновение в фактах, а не фейках.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России