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Мария Захарова: Пусть западные СМИ черпают свое вдохновение в фактах, а не фейках
Сейчас уже, наверное, совсем не желающий знать правду, отворачивающийся от фактов человек может продолжать слушать то, что ему рассказывают со страниц западных СМИ о намерено создаваемом двумя странами - Беларусью и Россией - миграционном кризисе.
Но как же быть с официальными данными миграционных властей стран ЕС? Как же быть с сотней тысяч мигрантов, которые уже находятся на территории стран ЕС? Как же быть с бюджетами стран ЕС, которые уже на протяжении многих лет учитывают количество заявок, которые они будут получать? Это же все факты.
Своим мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мне кажется, что многих в странах ЕС эта информация шокировала, как и многие правозащитные структуры, когда они узнали, что Минск предлагал переговоры по проблеме мигрантов с апреля. Ведь это с ног на голову переворачивает всю картинку, которую рисуют западные СМИ. Когда белорусские власти на протяжении более чем полугода призывают мировое сообщество начать хоть какие-то контакты с целью предотвратить негативное развитие событий, когда они готовы делиться информацией, данными, когда они ждут реакции на свое предложение от западных партнеров, а те не просто их игнорируют, а отказываются контактировать хоть как-то, здесь ситуация очевидна. И ответ очевиден, кто виноват! И это полностью перечеркивает версию западных СМИ, о некой ответственности не ЕС, а кого-либо другого. Не стран ЕС, а Минска, и тем более причем здесь Москва, совершенно не понятно. Есть статистика ЕС, вот пусть они черпают свое вдохновение в фактах, а не фейках.
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