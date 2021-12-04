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Мария Захарова: Москва решительно осуждает новые ограничительные меры против Беларуси

Санкции вместо диалога - тупиковый путь. Однако пока вместо разумного диалога мир видит раскручивание санкционной спирали по инициативе Запада. Ситуация не идет на пользу стабильности и сотрудничеству в регионе в целом. Принятое решение отличается "крайним цинизмом" и уж точно не способствует решению миграционного кризиса, за который Запад и попытался наказать Беларусь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.


Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Беларуси, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан. Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной "цветной революции.

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