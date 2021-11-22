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Мария Захарова: То, как ведет себя Польша, не двойные стандарты, а двуличие
Польша непосредственно участвовала в оккупации Ирака. 2 тысячи солдат находились на территории этой страны. И сегодня многие беженцы, которые пришли на белорусско-польскую границу, это их ответственность. Но официальная Варшава резко забыла о правах человека, свободе слова и демократии. Это не двойные стандарты. Это двуличие.
Таким мнением о миграционном кризисе с нашим телеканалом поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Когда речь дошла до собственной ответственности перед людьми, которые четко заявили о том, что не претендуют на польское гостеприимство, заявили о своих целях, кроме того, оказались на территории Беларуси совершенно на законных основаниях, которые говорили и говорят о своем бедственном положении, говорят той стране, которая непосредственно участвовала в антииракской кампании. Так вот когда эти все факторы сложились в единую картину, о правах человека в Варшаве все дружно забыли. И не вспоминают о тех своих заявлениях, которые они адресовали другим странам. Что это такое? Двойные стандарты? Конечно, нет. Это двуликость! Двойные стандарты - это когда у тебя разное, но сопоставимое отношение к проблематике. И ты применяешь разные стандарты. А какие здесь стандарты? Здесь падение всех стандартов. И это очевидно. Они активнейшим образом участвовали в оккупации Ирака. 2 с лишним тысячи солдат было. Целый регион Ирака был отдан под оккупацию польскими солдатами. Это что никаким образом не связано с тем положением, в котором сейчас находится иракский народ? Это что не звенья одной цепи? Нет. Это то самое.
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