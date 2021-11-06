Мария Захарова высказалась о решении Польши и Литвы строить забор на границе с Беларусью

Доказательствам двойных стандартов Запада, кажется, не будет предела. Мария Захарова прокомментировала новости о начале строительства заборов на польско-белорусской и литовско-белорусской границах. Официальный представитель МИД вспомнила, как западные политики издевались над идеями Трампа построить стену на южных рубежах США. Но когда стена, что называется, кого надо, все высокие стандарты демократииисчезают на глазах.

Также Мария Захарова обратила внимание на "высокие правочеловеческие стандарты", которые демонстрируются на южных границах Евросоюза. Когда неизвестные мужчины в специальной униформе на хорватской границе избивали мигрантов дубинками и советовали им "валить в Боснию". А в ответ на эти обвинения западный истеблишмент может сказать коронное: "Это - другое".