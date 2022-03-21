3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Маркелов о том, чем обернется для Запада истеричная санкционная политика
Бумеранг санкций против России и Беларуси уже наносит удар за ударом по Западу. На горизонте (и без того уже подорванным пандемией европейской системы) маячит призрак продовольственного кризисавсемирного масштаба. По словам российского журналиста Михаила Маркелова, от вымышленной солидарности и якобы благих намерений собственных властей в первую очередь пострадают страны третьего мира.
Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия):
Посмотрите, что сейчас сделала Россия. Мы ввели эмбарго на поставку зерна до конца июня во все враждебные нам страны. Что это значит? Мировой рынок зерна сегодня - 30 % российско-украинской пшеницы, кукурузы. На Украине будет посевная? - Вопрос. Удобрения.80 % рынка экспорта удобрений -Россия и братья-белорусы, у белорусов - калий, в России - азот, фосфор.Не будет этого. Мы уже наложили эмбарго. Европа первая завоет, не Америка. Вот вам обратный эффект от этих санкций на таком простом примере.
Политолог считает, что белорусская экономика жила в условиях санкционного давления долгие годы и справлялась. "И справляется до сих пор, отлично работают предприятия, великолепная совершенно сельхозка".
"Поэтому все эти вопросы, связанные с санкциями, не являются односторонними, все взаимосвязано в этом мире, - подчеркивает эксперт. - Страдаем мы, будет страдать весь мир, но у нас народ (российский и белорусский),который прошел миллионы страданий, мы знаем, как выживать в этих условиях. А вот сможете ли это сделать Европа - большой вопрос".