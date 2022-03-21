Маркелов о том, чем обернется для Запада истеричная санкционная политика

Посмотрите, что сейчас сделала Россия. Мы ввели эмбарго на поставку зерна до конца июня во все враждебные нам страны. Что это значит? Мировой рынок зерна сегодня - 30 % российско-украинской пшеницы, кукурузы. На Украине будет посевная? - Вопрос. Удобрения.80 % рынка экспорта удобрений -Россия и братья-белорусы, у белорусов - калий, в России - азот, фосфор.Не будет этого. Мы уже наложили эмбарго. Европа первая завоет, не Америка. Вот вам обратный эффект от этих санкций на таком простом примере.