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Маркелов: Однополярная система мира безнадежно уходит в прошлое

Беларусь и Россия изо дня в день доказывают, что однополярная система мира безнадежно уходит в прошлое. И благодаря сплочению двух стран, можно успешно противостоять западным лидерам. Так утверждает российский журналист и политолог Михаил Маркелов.

По его словам, выстраивание традиционных семейных ценностей и основы безопасности позволяют обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития стран.

Беларусь и Россия сплотились против западных угроз

Cплочение сегодня перед лицом угроз западных стран. Про американцев вообще не говорим, они за океаном сидят и будут стравливать, как делали раньше, так и будут делать. Это дорого стоит. Это надо беречь. Это было столетиями, и нам надо оставить это детям нашим, внукам. Очень важно для вас, для нас ведь семья - это тоже государство, это наше с вами государство в великой стране, такой, как Россия и Беларусь, которые живут по принципу домостроя, уважая друг друга и без этого никуда. То, что делает сегодня белорусская власть в плане безопасности, я надеюсь, так будет всегда, и нет никаких сомнений, что этот мир будет сохранен на территории Республики Беларусь.
Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия)

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