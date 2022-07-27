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Маркелов: Провокации со стороны ЕС нисколько не мешают сотрудничеству Беларуси и России
Провокации со стороны Европейского союза нисколько не мешают сотрудничеству Беларуси и России.
Такое мнение высказал известный российский политолог и журналист Михаил Маркелов. По его словам, обе страны действуют по своим идеологиям, но держат руку на пульсе. Очевидно, что своими действиями европейские власти уничтожают лишь сами себя.
Приходится держать руку на пульсе, особенно в нынешних условиях это касается Беларуси. То, что на границе происходит напряжение, мы видим эти попытки создать искусственный миграционный кризис, который удалось просто абсолютно спокойно разрешить белорусским властям, мы это видим по скоплению войск, которые сегодня концентрируется на границе с Беларусью со стороны Польши. Но, тем не менее, я еще раз подчеркиваю: такое ощущение, что люди берут бумеранг, запускают его, а он вертится и возвращается не в руки, а в лоб. Вот это такие самострелы. Не понимаю все равно, никто не понимает логику Европы. Мы должны идти своим путем и спокойно реагировать на такие выпады, отвечать на них так же, как и вы это делаете. И вот сегодняшние контакты, постоянная такая связь, можно сказать онлайн, нашего президента Путина и белорусского Лукашенко говорят о том, что руку на пульсе держат президенты, выполняют друг перед другом взятые обязательства или договоренности, как угодно, но у нас сегодня как раз-таки одно из самых сильных государств-партнеров - Беларусь, с которым мы будем развиваться и двигаться дальше. Это уже не вопрос времени, а факт исторический.
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