Маркетплейс от Белпочты: как белорусская площадка конкурирует с зарубежными онлайн-магазинами

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Белпочта запустила собственный маркетплейс, у которого есть логистические возможности, объекты и охват населения Беларуси. Насколько успешен этот проект и перспективно ли это направление в условиях жесткой конкуренции с крупными зарубежными игроками, рассказала в ток-шоу "Экономическая среда" генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич.

Проект действительно считается перспективным, ведь в этом направлении двигается весь мир. Однако с белорусским вариантом это больше похоже на трансформацию того, что было в Беларуси - ранее существовала собственная интернет-площадка, где продавалась почтовая продукция. Сейчас она переросла в более широкий ассортимент.

"Товарооборот от этой платформы составляет почти 3 млн белорусских рублей. Акцентирую, что это собственная площадка Белпочты, где размещаются производители, и процентов 60 из которых составляют белорусские производители. Нашим преимуществом является и доставка "последней милей". Это привлекает в том числе и продавцов", - поделилась гостья ток-шоу.

По сути, это самостоятельный игрок на рынке маркетплейсов, который не является убыточным направлением. Во-первых, при размещении поставщиком и производителем карточек товаров взимается абонплата. Во-вторых, доставка заказов до каждого населенного пункта осуществляется платно. И этот функционал позволяет быть неубыточным.

Факт По словам генерального директора РУП "Белпочта", ежедневно на площадку Белпочты заходят три-четыре продавца. Всего в онлайн-магазине насчитывается более 500 продавцов и более 38 тыс. карточек товаров.

Да, пока это несоизмеримо с крупными площадками, но 38 тыс. наименований косвенно говорят о наличии ассортимента. "У нас есть свое наполнение, в том числе и товаров народного потребления, одежды. Мы сотрудничаем с легпромом, промышленными предприятиями (ООО "МотоВелоЗавод", ЗАО "Атлант"). Производителю интересно, что мы доставляем товар до каждого населенного пункта", - заключила Светлана Юркевич.

Как развивается почтовая связь в Беларуси. Что дает цифровизация отрасли. И насколько востребован "бумажный" формат в эпоху мессенджеров, смотрите в "Экономической среде".