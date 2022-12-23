Маркетплейсу Wildberries на три месяца запретили продавать книги и печатные издания в Беларуси

За нарушение законодательства, ООО "ИМВБРБ", которому принадлежит интернет-магазин wildbеrries.bу, на три месяца вынужден приостановить продажу печатных изданий, сообщили в Министерстве информации Беларуси.

Мининформ выявил нарушение пункта 3 статьи 28 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года "Об издательском деле в Республике Беларусь" ООО "ИМВБРБ".

Обществом с ограниченной ответственностьюбыли нарушены сроки обращения в Министерство информациис уведомлением об изменении сведений, которые подлежат включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий.

На основании приказа Министерства информации с 27 декабря сроком на три месяца приостановлена деятельность, осуществляемая ООО "ИМВБРБ" в соответствии с выданным свидетельством о государственной регистрации распространителя печатных изданий. В течение этого времени на маркетплейсе нельзя будет приобрести книги и другую полиграфию.