Маркеты под открытым небом: где и когда стартуют осенние ярмарки в Минске

Широкий ассортимент витаминной продукции представят на осенних ярмарках в Минске. Маркеты под открытым небом развернутся в каждом районе столицы уже 19 сентября. Главная площадка - у "Чижовка-Арены" и у Дворца спорта.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

"Стартуем мы традиционно после празднования Дня Города, в 2026 году это 19 сентября. Пройдут ярмарки на двух крупных площадках. На площадке у "Чижовка-Арены" еженедельно по субботам и воскресеньям на протяжении всего сезона будет проводиться городская сельскохозяйственная ярмарка. На площадке у Дворца спорта также состоится сельскохозяйственная ярмарка".

На ярмарках будут представлены овощи, рыбная продукция, а также кондитерские и хлебобулочные изделия.

Купить на ярмарках можно будет продукцию более 50 сельхозпредприятий республики, включая картофель, лук, свеклу, мед, ягоды, грибы. Пожилым людям и маломобильным категориям граждан организуют помощь в доставке товаров.

"В случае принятия решения об организации торговли на той или иной площадке нужно обратиться в отдел торговли и услуг администрации того района, на территории которого размещена площадка, написать соответствующее заявление, предоставить копию справки о том, что есть участок, где выращивается сельхозпродукция. Также нужно выполнить при организации торговли самое главное требование - это порядок на своем рабочем месте", - отметила Елена Нагорная.

Работа ярмарок запланирована до декабря, пока будут позволять погодные условия. Адреса, время и даты проведения маркетов под открытым небом можно узнать на сайте Мингорисполкома.