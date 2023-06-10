Маркевич на закрытии фестиваля "Молодечно": Белорусы гордятся неисчерпаемо богатой национальной культурой

Белорусы гордятся неисчерпаемо богатой национальной культурой. Об этом заявил министр культуры Анатолий Маркевич на закрытии XXII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно" на сцене Летнего амфитеатра, сообщает БЕЛТА.

По его словам, 22-й фестиваль становится историей. Зрителям, гостям праздника он подарил настоящие эмоции, встречи, мероприятия. Белорусы в очередной раз осознали, что могут гордиться своей большой историей и неисчерпаемо богатой национальной культурой.

Главным событием фестиваля стал Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, отметил министр. На молодечненской земле собрались лучшие исполнители. Лучшим вокалистам он пожелал новых творческих достижений. А тех, кому немного не хватило до победы, призвал не расстраиваться, ведь впереди напряженная работа, которая приведет к заветной мечте - стать звездой и дарить любовь, доброту зрителям благодаря белоруской песне.

Обращаясь к участникам конкурса, Анатолий Маркевич отметил: "Вы молодые, творческие, талантливые, и именно вам в дальнейшем представлять белорусскую эстраду".

Слова благодарности от министра культуры прозвучали организаторам фестиваля, творческим коллективам, исполнителям за участие в мероприятиях. Огромную благодарность он выразил зрителям за настоящую любовь к белорусской песне.

На сцене Летнего амфитеатра сейчас проходит гала-концерт закрытия "Любимые песни. Поем вместе". Жители и гости города наслаждаются концертной программой с участием артистов белорусской эстрады, молодых исполнителей. Программа выстроена в формате народного караоке, где все композиции дублируются бегущей строкой на экранах. Музыкальный материал - современные и народные песни, а также хиты прошлых лет в современном звучании.