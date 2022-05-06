Маркевич: В Беларуси все государственные музеи 8-9 мая будут работать бесплатно
Подарок для желающих провести военный ликбез через художественную призму. 8 и 9 мая билетные кассы всех государственных музеев закроются. Вход будет бесплатный. И речь не только о выставках, посвященных Великой Отечественной. Такое решение сегодня озвучил министр культуры Анатолий Маркевич. Напомним, в Беларуси действует 152 государственных музея с фондами в три с половиной миллиона экспонатов.
Музейное сообщество абсолютно сориентировано на данную тематику, связанную с Великой Победой. Краеведческие и ведущие музеи страны предлагают посетителю интересные выставки, рассказывающие о военном лихолетье, геноциде белорусского народа. Ведь это страшные события, которые мы сегодня поднимаем на поверхность. Наши люди и все мировое сообщество должно знать, что происходило на самом деле, мы должны говорить историческую правду о войне. Открываются музеи на бесплатной основе для жителей, туристов, для всех, кто желает прийти и посмотреть, прикоснуться к великой истории.
Эпицентр трансляции военных экспозиций - Музей истории Великой Отечественной. Крупнейшее хранилище более чем в 4 тысячи квадратных метров будет открыто с 10:00 до 18:00. Запланирован марафон экскурсий буквально по пути до Берлина. Изучить без экскурсовода можно "Беларусь после освобождения", судьбу легендарного самолета Ил-2, искусство в годы холокоста. Для посетителей и выставка-премьера "Об учреждении первой из военных наград - ордена Отечественной войны". На планшетах - подвиги награжденных и их личные вещи.