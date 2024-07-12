Маркевич: Вступление Беларуси в ШОС стало подтверждением ее высокого авторитета в мире

Вступление Беларуси в столь масштабное международное объединение, как ШОС, стало еще одним подтверждением высокого авторитета нашей страны в мире. Об этом во время встречи министров культуры стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в рамках XXXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" заявил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, сообщает БЕЛТА.

"В ШОС входят самые древние и самые сильные государства планеты, на территории которых тысячи лет назад зародилась человеческая цивилизация, а сегодня проживает около половины населения Земли. Принадлежность к великой семье ШОС открывает новые горизонты и дает уникальный эффект в деле влияния на судьбы мира, которого ни одному из государств невозможно добиться в одиночку", - сказал он.

Министр добавил, что ШОС, созданная как экономическое и гуманитарное объединение, сегодня играет все большую роль в обеспечении национальной и международной безопасности. "Яркий пример такого сотрудничества - совместное выступление воинских частей из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана на военном параде в Минске в День Независимости Республики Беларусь", - подчеркнул Анатолий Маркевич.