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Марков назвал знаковую встречу в своей жизни
Министр информации Марат Марков рассказал на медиазавтраке в рамках акции "Марафон единства" в Гомеле, какая встреча стала знаковой в его жизни, сообщает БЕЛТА.
По словам Марата Маркова, в его жизни было много встреч, однако знаковой он может назвать одну - с главой государства в 2011 году при назначении заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.
Это событие оставило свой след в жизни.
Каждый человек обязательно поймет, когда в его жизни произойдет такая встреча.
Республиканская общественно-культурная акция "Марафон единства" проходит 18 и 19 октября в Гомеле.
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