Марков назвал знаковую встречу в своей жизни

Министр информации Марат Марков рассказал на медиазавтраке в рамках акции "Марафон единства" в Гомеле, какая встреча стала знаковой в его жизни, сообщает БЕЛТА.

По словам Марата Маркова, в его жизни было много встреч, однако знаковой он может назвать одну - с главой государства в 2011 году при назначении заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.



Это событие оставило свой след в жизни.

