Марков: Электорат польского правительства - полуфашисты, которые ненавидят людей других национальностей

У этого населения огромная ненависть к мигрантам и страх мигрантов, и огромная потребность в жесткой власти. Поэтому избиратели нынешних польских властей с огромным наслаждением смотрели, как брандспойтами на холоде водой с перцовым газом сбивали этих бедных мигрантов. С удовольствием смотрели, как вертолеты лопастями крушили палатки. С удовольствием читали, что какие-то нанятые правительством бандиты избивают и убивают мигрантов. Для них это бальзам на сердце. Они люди с полуфашистскими взглядами, люди, ненавидящие представителей других национальностей и готовые затравить овчарками тех, кто им не нравится. Польские власти нарушили все возможные международные конвенции, но избиратель нынешних польских властей хочет нарушения конвенций. Поэтому вот эта сверхжестокость по отношению к мигрантам была направлена на внутренние польские будущие выборы.

Сергей Марков, политолог, гендиректор Института политических исследований, депутат Госдумы России