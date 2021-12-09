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Марков: Электорат польского правительства - полуфашисты, которые ненавидят людей других национальностей

Жестокость польского режима в отношении мигрантов - это предвыборная стратегия действующей власти. В Польше у власти находится ультранационалистическое правительство, и им нужно доказать своему электорату, у которого полуфашистские взгляды и ненависть ко всем представителям других национальностей, что никаких мигрантов в стране не будет.

Такое мнение нашему телеканалу высказал политолог, гендиректор Института политических исследований, депутат Госдумы России Сергей Марков. Цель здесь одна - заработать очки у польского электората и выиграть следующие выборы. Именно ради этого ситуация на белорусско-польской границе искусственно организуется, управляется и политизируется.

У этого населения огромная ненависть к мигрантам и страх мигрантов, и огромная потребность в жесткой власти. Поэтому избиратели нынешних польских властей с огромным наслаждением смотрели, как брандспойтами на холоде водой с перцовым газом сбивали этих бедных мигрантов. С удовольствием смотрели, как вертолеты лопастями крушили палатки. С удовольствием читали, что какие-то нанятые правительством бандиты избивают и убивают мигрантов. Для них это бальзам на сердце. Они люди с полуфашистскими взглядами, люди, ненавидящие представителей других национальностей и готовые затравить овчарками тех, кто им не нравится. Польские власти нарушили все возможные международные конвенции, но избиратель нынешних польских властей хочет нарушения конвенций. Поэтому вот эта сверхжестокость по отношению к мигрантам была направлена на внутренние польские будущие выборы.
Сергей Марков, политолог, гендиректор Института политических исследований, депутат Госдумы России


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