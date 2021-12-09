3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Марков: Электорат польского правительства - полуфашисты, которые ненавидят людей других национальностей
Жестокость польского режима в отношении мигрантов - это предвыборная стратегия действующей власти. В Польше у власти находится ультранационалистическое правительство, и им нужно доказать своему электорату, у которого полуфашистские взгляды и ненависть ко всем представителям других национальностей, что никаких мигрантов в стране не будет.
Такое мнение нашему телеканалу высказал политолог, гендиректор Института политических исследований, депутат Госдумы России Сергей Марков. Цель здесь одна - заработать очки у польского электората и выиграть следующие выборы. Именно ради этого ситуация на белорусско-польской границе искусственно организуется, управляется и политизируется.
У этого населения огромная ненависть к мигрантам и страх мигрантов, и огромная потребность в жесткой власти. Поэтому избиратели нынешних польских властей с огромным наслаждением смотрели, как брандспойтами на холоде водой с перцовым газом сбивали этих бедных мигрантов. С удовольствием смотрели, как вертолеты лопастями крушили палатки. С удовольствием читали, что какие-то нанятые правительством бандиты избивают и убивают мигрантов. Для них это бальзам на сердце. Они люди с полуфашистскими взглядами, люди, ненавидящие представителей других национальностей и готовые затравить овчарками тех, кто им не нравится. Польские власти нарушили все возможные международные конвенции, но избиратель нынешних польских властей хочет нарушения конвенций. Поэтому вот эта сверхжестокость по отношению к мигрантам была направлена на внутренние польские будущие выборы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов