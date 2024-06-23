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Марков: Если ты имеешь альтернативное государственному мнение, то не кормись из государственного кармана
Марат Марков назначен новым министром информации Беларуси в преддверии избирательной кампании - в 2025 году в стране пройдут выборы Президента. Вспоминая 2020-й, спросили у главы ведомства, как он считает, готовы ли госСМИ, телеграм-каналы к очередному раунду этой битвы.
"Школа, которую мы прошли в 2020-м и после 2020 года, нас многому научила, - высказал мнение министр информации. - Во-первых, люди, у которых было такое, как я называю его, скользящее идеологическое воспитание, которые сегодня говорят одно, а завтра могут говорить абсолютно другое... Это называется "я прозрел" или "я разобрался". То есть ты 10 лет говорил о том, что страна развивается правильно, о том, что руководство страны понимает четко, что необходимо для населения, для государства, и вдруг на следующий день в одночасье ты поменял свое мнение. Давайте называть это "политическая проституция", и других терминов здесь быть не может. Так вот, от таких людей мы в большинстве своем освободились".
Я не запрещаю иметь свое мнение. Я вообще не собираюсь этого делать. Но если ты имеешь альтернативное государственному мнение, то, пожалуйста, не кормись из государственного кармана. Иди зарабатывай деньги своим трудом, своим умом, и это честно будет, по крайней мере.
Министр уверен, что сегодня редакции и коллективы государственных СМИ гораздо более устойчивы и профессиональны. "Это правда. Когда растение растет в тепличных условиях, оно, понятно, может развиваться. Но как только ты открываешь теплицу и вольный ветер начинает тебя обвевать, ты поневоле вынужден выживать на неблагоприятной почве. Вот сегодня почва очень неблагоприятная, она боевая. И в этих условиях выживает сильнейший. Мы стали сильнее", - отметил Марат Марков.
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