Марков: Если ты имеешь альтернативное государственному мнение, то не кормись из государственного кармана

"Школа, которую мы прошли в 2020-м и после 2020 года, нас многому научила, - высказал мнение министр информации. - Во-первых, люди, у которых было такое, как я называю его, скользящее идеологическое воспитание, которые сегодня говорят одно, а завтра могут говорить абсолютно другое... Это называется "я прозрел" или "я разобрался". То есть ты 10 лет говорил о том, что страна развивается правильно, о том, что руководство страны понимает четко, что необходимо для населения, для государства, и вдруг на следующий день в одночасье ты поменял свое мнение. Давайте называть это "политическая проституция", и других терминов здесь быть не может. Так вот, от таких людей мы в большинстве своем освободились".