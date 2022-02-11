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Марков: Новая Конституция укрепит суверенитет Беларуси
Изменения и дополнения в Конституцию позволят сделать монолитным и прочным суверенитет Беларуси. Такое мнение высказал российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.
По словам эксперта, закрепленные обновленной Конституцией нормы позволят обеспечить развитие страны в условиях новых вызовов и угроз со стороны Запада, который так активно пытается дискредитировать предстоящий референдум.
Почему Запад выступает против изменения Конституции Беларуси? Насколько я понимаю, там несколько направлений. Это немного модернизация, новые феномены описаны, которых раньше не было - это первое, а второе - власть немного смещается в сторону других органов власти. Это общая тенденция, либерализация Конституции. Третье направление - принимаются некие положения, которые должны укрепить суверенитет Беларуси - это связано с тем, что идет атака на суверенитет, прежде всего, со стороны западных стран. Четвертое направление - дается больше возможности союзнических отношений, создаются более гибкие условия для того, чтобы Беларусь в сложных политических обстоятельствах смогла совершать какие-либо действия в интересах своей страны
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