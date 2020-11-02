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Марш ворчливых
Несмотря на призывы и предупреждения правоохранителей, и сегодня некоторым пенсионерам не сиделось дома. Вместо того, чтобы вязать носки внукам, заниматься хобби, да и поберечь себя и своих немолодых соратников в разгул коронавируса, столичные бабушки и дедушки вышли на улицу. Для массовости ряды стариков разбавили лицами помоложе. В польских телеграм-каналах придумали и повод для очередной выходки - некая поддержка рабочих и студентов. Традиционно звучали заученные лозунги, оскорбления в адрес съемочных групп государственных СМИ и призывы рабочих к забастовке.
Так и хочется спросить: "Уважаемые "недовольные бабушки и дедушки", если к вашим бессмысленным требованиям действительно хоть сколько-нибудь прислушаются те самые рабочие, то из каких средств государство будет вам выплачивать пенсии?" Правда об этом десятки "невероятных" пенсионеров, по всей видимости, не задумываются.
Стоит отметить, марш ворчливых пожилых людей сегодня проходил по правилам дорожного движения. Толпа двигалась строго по тротуарам и не особо интересовала милиционеров. В итоге, поняв, что нужной картинки для западных телеграм-каналов сделать не получится, координаторы "недошествия" дали команду толпе расходится.
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