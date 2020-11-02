Марш ворчливых

Несмотря на призывы и предупреждения правоохранителей, и сегодня некоторым пенсионерам не сиделось дома. Вместо того, чтобы вязать носки внукам, заниматься хобби, да и поберечь себя и своих немолодых соратников в разгул коронавируса, столичные бабушки и дедушки вышли на улицу. Для массовости ряды стариков разбавили лицами помоложе. В польских телеграм-каналах придумали и повод для очередной выходки - некая поддержка рабочих и студентов. Традиционно звучали заученные лозунги, оскорбления в адрес съемочных групп государственных СМИ и призывы рабочих к забастовке.



Так и хочется спросить: "Уважаемые "недовольные бабушки и дедушки", если к вашим бессмысленным требованиям действительно хоть сколько-нибудь прислушаются те самые рабочие, то из каких средств государство будет вам выплачивать пенсии?" Правда об этом десятки "невероятных" пенсионеров, по всей видимости, не задумываются.

