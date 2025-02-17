Полоцкие пограничники приняли "Эстафету Победы" от Сморгонской пограничной группы

Подвиги наших героев продолжают жить в нашей памяти, в рассказах, в бережном отношении к истории, к монументам и памятникам. И символичными акциями в год 80-летия Победы мы передаем эти ценности и нашей молодежи. "Эстафету Победы" сегодня принимает Витебская земля. Маршрут проходит вдоль границ государств - участников СНГ, финальная точка - 28 мая в Москве на Красной площади.

Полоцкие пограничники приняли эстафету от Сморгонской пограничной группы. На севере страны маршрут проходит через четыре района. В программе - показательные выступления, выставка техники и образцов вооружения, концерты и полевая кухня.

Эстафетная группа делает остановки в знаковых для белорусов местах. Курган Бессмертия в Полоцке. Несколько лет назад здесь, на берегу Западной Двины, установили памятный знак "Пограничникам всех поколений". Символ мужества и преемственности традиций. Сегодня здесь состоялся митинг. В строю молодые офицеры, ветераны и кадеты - будущие защитники.

Юлия Сухаревич, офицер отдела боевой подготовки Полоцкого пограничного отряда:

"Собрались здесь, чтобы всем вместе почтить память наших предков, которые сражались за нас и эту великую Победу".

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Подвиги наших защитников ожили в театральной зарисовке, которую представили полоцкие актеры. Память о героях - в документах, фотографиях, письмах, Победы в лицах и фактах - в передвижной экспозиции Музея истории Великой Отечественной. Сегодня остановка в древнейшем городе Беларуси.

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:

"Полочане внесли особый вклад в Великую Победу. Полоцкий укрепрайон задерживал превосходящие силы противника и тем самым внес вклад в Великую Победу".

И сегодня наши пограничники не только несут службу. Они участники всех городских мероприятий. Тем самым они воспитывают нашу молодежь.

Андрей Новиков, начальник Полоцкого пограничного отряда:

"Этим мероприятием мы закладываем кирпичик в мощный фундамент для нашего будущего поколения, для того чтобы они жили в свободной, независимой стране".

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В Верхнедвинске участники эстафетной группы почтили память пограничников, которые погибли в сентябре 1939 при освобождении Западной Беларуси. Финальной точкой маршрута в Витебской области стала погранзастава "Совейки" - самая северная в Беларуси.

Максим Литвинский, участник эстафетной группы от Государственного пограничного комитета Беларуси:

"Такая нить памяти своеобразная, когда мы соединяемся: пограничники, молодежь, ветераны. Это мероприятие предваряет цикл мероприятий, которые посвящены 80-летию Великой Победы".

Николай Кукин, председатель ветеранской организации Полоцкого пограничного отряда:

"Патриотические классы. Даже посмотрите, как они одеты по-пограничному. Это будущее пограничного отряда и будущее пограничной службы Республики Беларусь".

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