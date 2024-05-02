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Маршрутки "На контроле Президента". Смотрите сразу после "Панорамы"

Когда в погоне за личной выгодой страдает главное - наша общая безопасность. Маршрутки - это удобно и быстро, но всегда ли по закону? Новый сезон проекта "На контроле Президента" начнем с народной темы пассажирских перевозок. Не пропустите премьеру сегодня вечером - сразу после "Панорамы"!

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