Маршрутки "На контроле Президента". Смотрите сразу после "Панорамы"

Когда в погоне за личной выгодой страдает главное - наша общая безопасность. Маршрутки - это удобно и быстро, но всегда ли по закону? Новый сезон проекта "На контроле Президента" начнем с народной темы пассажирских перевозок. Не пропустите премьеру сегодня вечером - сразу после "Панорамы"!