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Пассажирские перевозки в Минске усовершенствуют

Что в планах:

  1. Особое внимание будутуделять проекту "Умная остановка", как на станции метро Немига. Объект планируется дополнять новым функционалом. Подобные остановки появятся и в других оживленных локациях города.

  2. На дороги столицы выйдут новые модели троллейбусов.

  3. Транспортный поток должны регулировать и так называемые перехватывающие парковки. Пока в столице они находятся на выездах из города на базе стоянок крупных торговых центров.

  4. Увеличатчисло платных парковок. Это мера позволит сократить время использования парковочных мест и поможет в регулировании транспортного потока.

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