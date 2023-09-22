Память жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны почтили в Дальве - "сестры Хатыни"

Масштабная акция памяти "сестры Хатыни": мемориал в деревне Дальва, сожженной в 1944 году вместе с жителями, сегодня стал местом проведения митинга-реквиема. В честь жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны также состоялся и пробег по маршруту "Минск - Хатынь - Дальва".

Инициатива организовывается уже в 44-й раз. Ее участники - молодежь Логойского района, школьники и воспитанники училища олимпийского резерва. С самого утра их объединила одна дорога - памяти и уважения к историческому прошлому. Молодежь преодолела маршрут в полтора километра к мемориалу Дальва.

Во время митинга в честь памяти трагедии Дальвы участники легкоатлетического пробега получили памятные подарки от делегации Белтелерадиокомпании. Представители Совета ветеранов БТ и участники войны не впервые и неслучайно приезжают в Логойский район с акциями памяти. Родом из Дальвы - Николай Гирилович. Тринадцатилетним мальчиком он своими глазами видел, как немцы сожгли деревню, в том числе - всю его семью! Долгие годы он мечтал о создании на этом месте памятного мемориала. Осуществить мечту ему помогали коллеги-телевизионщики.