ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Маршруты разные, но цель одна. В выходные Минск традиционно окрасился в цвета государственного флага

Маршруты разные, но цель одна. В выходные Минск традиционно окрасился в цвета государственного флага

На мир и взаимопонимание нацелена республиканская акция "За Единую Беларусь!". Сотни патриотов из разных уголков страны, целыми семьями - вновь собралось на автопробег. И в выходные Минск вновь традиционно окрасился в цвета государственного флага.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все