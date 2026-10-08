МАРТ призвал производителей бумажной продукции отказаться от иностранных названий

В МАРТ провели семинар по повышению продаж санитарно-гигиенических изделий из бумаги. На встрече собрались производители и торговые организации. Обсуждали, как эффективнее продвигать отечественную продукцию: как преодолеть барьеры, чтобы увеличить объемы продаж.

Татьяна Шевцова, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Цель сегодняшней встречи - наладить взаимодействие между производителями и торговыми сетями, чтобы выстроить конструктивный диалог и сделать сотрудничество выгодным как для производителя, так и для покупателя. Производитель в стремлении представить продукцию привлекательнее иногда называет ее иностранными словами, а на самом деле это белорусский товар. Хотелось бы, чтобы производитель четко указывал: продукция произведена в Беларуси. "Сделано в Беларуси" - это значит качественно".

Отечественные производители готовы удовлетворить внутренний спрос в полном объеме. За год белорусы потребляют около 40 тыс. тонн бумажных изделий.