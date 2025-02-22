Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПрезидентОбществоЭкономикаПолитикаТехнологииРегионыПроисшествияКультураЗдоровьеСпортВ миреКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МАРТ выявил нарушения в 22 объектах торговой сети "Светофор"

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выявило нарушения в торговой сети "Светофор".

Контролеры МАРТ провели мониторинги в Минске, областных центрах, Столбцах и Дзержинске.

Нарушения правил торговли установлены в каждом из 22 проверенных объектов. Кроме того, в трех объектах установлена реализация продукции с истекшим сроком годности. По результатам выданы рекомендации об устранении нарушений и предписания о запрете реализации продукции.

Также в МАРТ рассматривается коллективное обращение работников сети по вопросам условий труда.

Согласно данным Торгового реестра, на начало года в Беларуси функционируют 127 торговых объектов этой сети.

МАРТСветофорнарушения