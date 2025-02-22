3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
МАРТ выявил нарушения в 22 объектах торговой сети "Светофор"
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12025-02-25T04:57:22.000000Z00
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выявило нарушения в торговой сети "Светофор".
Контролеры МАРТ провели мониторинги в Минске, областных центрах, Столбцах и Дзержинске.
Нарушения правил торговли установлены в каждом из 22 проверенных объектов. Кроме того, в трех объектах установлена реализация продукции с истекшим сроком годности. По результатам выданы рекомендации об устранении нарушений и предписания о запрете реализации продукции.
Также в МАРТ рассматривается коллективное обращение работников сети по вопросам условий труда.
Согласно данным Торгового реестра, на начало года в Беларуси функционируют 127 торговых объектов этой сети.