МАРТ: аптеки и больницы Беларуси обеспечены всем необходимым

Аптеки и больницы Беларуси обеспечены всем необходимым перечнем лекарственных средств. Об этом заявил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов перед началом конференции "Референтное ценообразование на лекарственные средства. Изучение опыта и существующие проблемы", передает БелТА.

"Белорусские аптеки и больницы в достаточном количестве обеспечены всем необходимым перечнем лекарственных средств, об этом государство заботится особенно. Приходя в аптеку, мы видим, что можем приобрести любое лекарство, начиная от самого дешевого и заканчивая дорогими препаратами", - рассказал Алексей Богданов.

По его словам, политика государства в этом социальном аспекте заключается в том, чтобы обеспечить максимально широкий ассортимент лекарственных препаратов, который необходим белорусам. "Эта деятельность будет продолжена", - подчеркнул Алексей Богданов.