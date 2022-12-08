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МАРТ: аптеки и больницы Беларуси обеспечены всем необходимым
Аптеки и больницы Беларуси обеспечены всем необходимым перечнем лекарственных средств. Об этом заявил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов перед началом конференции "Референтное ценообразование на лекарственные средства. Изучение опыта и существующие проблемы", передает БелТА.
"Белорусские аптеки и больницы в достаточном количестве обеспечены всем необходимым перечнем лекарственных средств, об этом государство заботится особенно. Приходя в аптеку, мы видим, что можем приобрести любое лекарство, начиная от самого дешевого и заканчивая дорогими препаратами", - рассказал Алексей Богданов.
По его словам, политика государства в этом социальном аспекте заключается в том, чтобы обеспечить максимально широкий ассортимент лекарственных препаратов, который необходим белорусам. "Эта деятельность будет продолжена", - подчеркнул Алексей Богданов.
В конференции, посвященной референтному ценообразованию на лекарства, приняли участие представители компетентных органов Беларуси, Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. На мероприятии обсудили подходы к ценообразованию, принцип работы метода референтного ценообразования, эффект такого метода на лекарственные средства, стратегические решения развития ценового регулирования, а также актуальные вопросы возобновления референтного ценообразования в Беларуси.
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