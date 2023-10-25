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МАРТ Беларуси изменил инструкцию о методике расчета отпускных цен производителей на лекарства

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление, по которому вносятся поправки в инструкцию о методике расчета отпускных цен производителей на лекарства. Теперь из общего количества упаковок будут исключать препараты, которые ввезли в страну в рамках международной технической помощи. Также определен период, за который держателем удостоверения о регистрации подтверждается отпускная цена в референтных странах.

А сегодня в МАРТ состоится семинар-учеба, где разъяснят методику расчета.

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