МАРТ Беларуси изменил инструкцию о методике расчета отпускных цен производителей на лекарства

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление, по которому вносятся поправки в инструкцию о методике расчета отпускных цен производителей на лекарства. Теперь из общего количества упаковок будут исключать препараты, которые ввезли в страну в рамках международной технической помощи. Также определен период, за который держателем удостоверения о регистрации подтверждается отпускная цена в референтных странах.