МАРТ выдал рекомендации по ограничению цен на товары для школьников

Для производителей рекомендован уровень рентабельности не превышающий 15 %. А для импортеров оптового звена и розничной торговли суммарная торговая надбавка должна не превышать 30 %. Мы со своей стороныпри необходимостибудем предлагать другие методы, если субъекты хозяйствования не прислушаются к нашим рекомендациям.

Нина Емельянова, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси