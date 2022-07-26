ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МАРТ выдал рекомендации по ограничению цен на товары для школьников

Обеспечить доступные цены и не допустить повышения стоимости школьных товаров: Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало рекомендации для всех участников торговой цепочки - производителей, поставщиков и торговых объектов. Регулирование ценообразования касается всех категорий товаров для школы: от одежды и обуви до портфелей и канцелярии.

Для производителей рекомендован уровень рентабельности не превышающий 15 %. А для импортеров оптового звена и розничной торговли суммарная торговая надбавка должна не превышать 30 %. Мы со своей стороныпри необходимостибудем предлагать другие методы, если субъекты хозяйствования не прислушаются к нашим рекомендациям.
Нина Емельянова, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Также МАРТ обращает внимание производителей, импортеров и руководителей объектов на необходимость учитывать сложившуюся экономическую ситуацию, и при формировании цен на школьные товары проявлять высокую социальную ответственность.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все