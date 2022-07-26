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МАРТ выдал рекомендации по ограничению цен на товары для школьников
Обеспечить доступные цены и не допустить повышения стоимости школьных товаров: Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало рекомендации для всех участников торговой цепочки - производителей, поставщиков и торговых объектов. Регулирование ценообразования касается всех категорий товаров для школы: от одежды и обуви до портфелей и канцелярии.
Для производителей рекомендован уровень рентабельности не превышающий 15 %. А для импортеров оптового звена и розничной торговли суммарная торговая надбавка должна не превышать 30 %. Мы со своей стороныпри необходимостибудем предлагать другие методы, если субъекты хозяйствования не прислушаются к нашим рекомендациям.
Также МАРТ обращает внимание производителей, импортеров и руководителей объектов на необходимость учитывать сложившуюся экономическую ситуацию, и при формировании цен на школьные товары проявлять высокую социальную ответственность.
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