МАРТ Беларуси взял на особый контроль ценообразование на товары к школьному сезону

Ценообразование на школьные товары на особом контроле у Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Только за прошлую неделю проверили около 70 объектов, реализующих школьные товары. Не обошлось без нарушений: в отношении пяти субъектов вынесены рекомендации по наведению порядка.