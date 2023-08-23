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МАРТ Беларуси взял на особый контроль ценообразование на товары к школьному сезону
Ценообразование на школьные товары на особом контроле у Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Только за прошлую неделю проверили около 70 объектов, реализующих школьные товары. Не обошлось без нарушений: в отношении пяти субъектов вынесены рекомендации по наведению порядка.
Работа будет продолжена. Отдельные контрольные мероприятия будут проведены на школьных базарах, которые работают в регионах в выходные дни.
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