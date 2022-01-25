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МАРТ Беларуси: зафиксированы цены на борщевой набор и яблоки

Ценовое регулирование на борщевой набор и яблоки вводится до мая - до нового урожая. Решение принято прежде всего в интересах потребителей. Об этом заявили 25 января в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, комментируя постановление Совмина. Напомним, в списке картофель, свекла, капуста, морковь, лук и яблоки. Рост цен на эти товары превышает уровень инфляции. Теперь стоимость зафиксировали - правительство установило максимальные отпускные и розничные цены.

Постановление распространяется только на белорусские овощи. Стабфонды заложены под полную потребность, а значит внутренний рынок будет обеспечен.

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