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МАРТ Беларуси: зафиксированы цены на борщевой набор и яблоки
Ценовое регулирование на борщевой набор и яблоки вводится до мая - до нового урожая. Решение принято прежде всего в интересах потребителей. Об этом заявили 25 января в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, комментируя постановление Совмина. Напомним, в списке картофель, свекла, капуста, морковь, лук и яблоки. Рост цен на эти товары превышает уровень инфляции. Теперь стоимость зафиксировали - правительство установило максимальные отпускные и розничные цены.
Постановление распространяется только на белорусские овощи. Стабфонды заложены под полную потребность, а значит внутренний рынок будет обеспечен.
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