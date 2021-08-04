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МАРТ будет контролировать цены на товары для школьников
Во избежание подорожания и наценок Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет контролировать цены на товары для школьников. Как отметили в ведомстве, со стороны производителей и субъектов торговли недопустимы злоупотребления. Речь идет как об одежде делового стиля и обуви, так и о канцелярских принадлежностях.
Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В частности, рекомендациями предусмотрено, что производителям необходимо соблюдать предельно максимальный норматив рентабельности, который сложился за 2020 год по соответствующей товарной позиции, а субъектам, импортерам (в целом субъектам торговли как оптового звена, так и розничной торговли) необходимо соблюдать предельно максимальные надбавки, размер которых не должен превышать 30 %.
В Беларуси в преддверии учебного года будут работать более 400 школьных базаров.
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