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МАРТ дал рекомендации по наличию белорусских продуктов в магазинах
Министерство антимонопольного регулирования и торговли за укрепление продовольственной безопасности. МАРТ подготовил рекомендации для производителей, переработчиков и торговли. В частности, озвучены ограничения по росту цен и увеличение доли белорусских продуктов - в продаже их должно быть до 85 процентов
Подробнее - Светлана Лукьянюк. При открытости границ и повышении градуса конкуренции белорусские товары начали терять полочное пространство в магазинах. Торговые сети все чаще закупаются крупным оптом и предлагают его своему покупателю. Это при том, что у отечественных производителей ассортимент широк. Да и порой качество выигрышнее. Выбирает, понятно, покупатель, и его нельзя лишать этого выбора. Поэтому в доктрине национальной безопасностипрописана и продовольственная, где импорт продуктов не более 80 процентов.
По итогам прошлого года, доля зарубежных товаров уже почти 23 процента
Учитывая это, МАРТ принял рекомендации для всех игроков рынка - производителей, переработчиков и торговли, где прописано - долю своих продуктовых товаров желательно увеличить до 85 процентов. Об этом говорили в Бресте на совещании с местными производителями и представителями торговли. Среди других рекомендаций производителям - за год повышать цены на продукцию не более чем на 4 процента, на экспорт продавать не ниже себестоимости, а после не покрывать издержки за счет внутреннего рынка. Торговле - уменьшить размер так называемых бонусов за попадание на полку и сохранять минимальные надбавки на социально значимые товары - крупы, хлеб и молоко.
Среди главных критериев достижения цели по развитию национальной продовольственной безопасности до 2030 года - снижение доли продовольственных товаров импортного производства в торговле на внутреннем рынке до 15 процентов к 2020 году и до 14 процентов к 2030 году. Рекомендацииначнут действовать с 1 марта.
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