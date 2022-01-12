МАРТ и Ассоциация розничных сетей подписали соглашение о социальных скидках

Скидка 10 % на социально значимые товары - мясо, хлеб, молоко, овощи - для пенсионеров, многодетных и тех, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума, значит 280 рублей. Такое соглашение сегодня подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных сетей. Такую инициативу правительства поддержали 16 представителей ретейла, а это 50 % всего рынка розничной торговли. Но список открыт, и он может пополниться новыми участниками, которые готовы поддержать своего покупателя в нынешних реалиях, когда мировые цены на продовольствия продолжают расти.



В действие новый механизм вступает с 17 января. В средне у каждой торговой сети до 25 % в чеке - это социально значимые товары. Сейчас на них действует и ценовое регулирование, где ограничен размер торговой надбавки и рентабельность производителей и поставщиков. В списке социально значимых 29 наименований товаров.