МАРТ и Минздрав выработали комплекс мер, чтобы не допустить роста цен на лекарства

В условиях пандемии государство стремится максимально задействовать ресурсы для борьбы с коронавирусом и поддержание социальной сферы. Таковы мотивы и изменения порядка взимания НДС по лекарственным средствам и медизделиям, которые вступили в силу с нового года. Но, чтобы не допустить роста цен, МАРТ и Минздрав рекомендуют предусмотреть скидки на лекарства и снизить надбавки. Госорганы призывают производителей и поставщиков не перекладывать нагрузку на потребителей. Подробнее Антон Малюта.

В зимний сезон посещаемость аптек вырастает. Лекарства и медицинские изделия зачастую становятся товарами первой необходимости. И здесь уж точно потребитель не должен почувствовать повышение цен. Чтобы этого не допустить, МАРТ и Минздрав выработали целый комплекс мер.







Они изложены в виде рекомендаций. Производителям предложено снизить отпускные цены на два процента, такая же просьба и к оптовикам. Самое существенное понижение надбавок для аптек - на пять-шесть процентов. При этом в Минздраве отмечают: количество аптек неуклонно растет, и это говорит о достаточной маржинальности такой деятельности. И вот пример: даже с нулевой ставкой НДС некоторые препараты в Беларуси были дороже, чем в странах, которые применяют налог в 10 и даже 20 процентов.

Конечно, участники рынка отреагировали на повышение НДС, настолько же повысив отпускные цены. Но не все. Ответственность перед потребителем заставляет задуматься о снижении торговых надбавок и оптимизации производства.

Повышение отдельных налогов в 2020 году для некоторых стран стало единственным выходом, чтобы пополнить бюджет и не допустить, чтобы экономика рухнула. Но цены росли не только по этому. Например, стоимость тех же лекарств в России повышалась весь год. Тут и падение курса рубля, и повышенный спрос, а также новая система маркировки. Производителям пришлось закупить дополнительное оборудование, и эти расходы легли на потребителей. Причин много. Да и сама система ценообразования не так очевидна.





