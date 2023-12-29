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МАРТ и торговые сети продлили социальные скидки
МАРТ и торговые сети продлевают скидки для уязвимых слоев населения. Регулятор отметил социальную ответственность торговли: все крупные участники рынка пошли на дисконт за редким исключением. Соглашение о скидках на первый квартал 2024 года подписали 14 больших торговых сетей. Минус 10 % по всей социально значимой группе товаров - условия оставили прежними.
Скидки не действуют на распродажи и акции. Правительство продолжает контролировать ценовую ситуацию на рынке, но при этом держать баланс интересов покупателя и ретейла. Это в том числе позволило торговле изыскать возможности продлить соглашение о предоставлении скидок для нуждающихся.
В условиях ценового регулирования торговля получила наиболее серьезные ограничения своей выручки, своей прибыли, как говорил Президент, срезали немного жирок и с торгового звена и с производителей, чтобы это было действительно в интересах народа, в интересах государства, поэтому, конечно, мы отслеживаем экономическую составляющую - без нее тоже невозможно, уложить торговлю на лопатки можно в 3 секунды, и мы поквартально отслеживаем их доходность, прибыльность.
Эта мера, по словам Алексея Богданова, приобрела народную популярность. За время ее действия выдано более 2 миллионов скидочных карточек, сумма социальной скидки за этот период превысила 45 млн рублей.
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