МАРТ и торговые сети продлили социальные скидки

В условиях ценового регулирования торговля получила наиболее серьезные ограничения своей выручки, своей прибыли, как говорил Президент, срезали немного жирок и с торгового звена и с производителей, чтобы это было действительно в интересах народа, в интересах государства, поэтому, конечно, мы отслеживаем экономическую составляющую - без нее тоже невозможно, уложить торговлю на лопатки можно в 3 секунды, и мы поквартально отслеживаем их доходность, прибыльность.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси