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МАРТ начинает предпраздничный мониторинг цен
Предпраздничный мониторинг цен сегодня начинает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Особое внимание ассортименту и стоимости социально значимых товаров - это мясо, молоко, крупы, масло, да и в целом все продукты, которые пользуются повышенным спросом накануне Рождества и Нового года. В поле зрения попадут все магазины в стране и небольшие - у дома и гипермаркеты. Если будут ценовые перекосы, МАРТ готов оперативно принимать меры.
Из практики прошлых лет, больших нареканий на рост цен в декабре, накануне праздников, немного. Наоборот, торговля старается продать больше в эти дни, объявляя акции и скидки.
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