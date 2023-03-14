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МАРТ: нередко покупателям навязывают расширенную гарантию на различную технику

Накануне Всемирного дня защиты потребителей в МАРТ аккумулируют информацию о самых частых нарушениях со стороны продавцов. Например, нередко покупателям навязывают расширенную гарантию на различную технику. Нужно внимательно читать документ, ведь он охватывает не все виды поломок.

Но все же в основном бизнес ведет себя добросовестно. К тому же в Беларуси оперативно обновляется профильное законодательство. Сейчас акцент на онлайн-среде.

15 марта в республике будет отмечаться Всемирный день защиты прав потребителей. Он пройдет под девизом "Грамотный потребитель - ответственный бизнес".

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