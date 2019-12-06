МАРТ планирует урегулировать продажи никотиносодержащих изделий

Министерство антимонопольного регулирования Беларуси подготовило проект Постановления о регулировании продажи бестабачных никотиносодержащих некурительных изделий. В ближайшее время планируется вынести его на общественное обсуждение. В случае если проект получит положительные отзывы всех заинтересованных сторон, будет согласительное совещание, включая бизнес-круги. Затем проект отправят на рассмотрение в Совет министров. Эту информацию нам озвучили сегодня в МАРТ. Вопрос реализации бестабачных смесей на сегодняшний день законодательно неурегулирован, поэтому вызывает массу споров. В основе - защита интересов детей и молодежи. Как отметили в ведомстве, в последнее время зафиксирован ряд случаев продажи подросткам никотиносодержащих изделий - и это вызывает определенные опасения.



Напомним, большой резонанс получила новость от МВД, которое заявило на прошлой неделе об отравлении школьника из Полоцка, предположительно, после употребления бестабачной смеси. В Беларуси прошли проверки продавцов аналогичных изделий и уже известны результаты некоторых судов. Однако полного компромисса между бизнес-кругами и правоохранительными органами нет. В чем кроется корень проблемы? И опасны ли так называемые снюсы? Мы провели собственное журналистское расследование. Итоги смотрите в программе "Главный эфир" в это воскресенье.



