МАРТ предлагает продлить льготы по указу о развитии торговли и общепита до 2030 года

Магазинам, кафе и мастерским на селе могут предложить работать с преференциями до 2030 года. По нынешним правилам, действие 345 Указа «О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания» рассчитано до конца 2020 года. Для стимулирования деловой активности, и учитывая нехватку таких объектов в малых городах и в деревнях, Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает не только на 10 лет продлить льготный режим, но и увеличить перечень преференций. Чтобы у тех, кто живет за кольцевой, появился свой магазин у дома, а также увеличилось и количество частных автолавок. В министерстве создана рабочая группа, которая и подготовила проект нового документа. Он коснется 18 тысяч небольших населенных пунктов.