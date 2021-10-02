МАРТ предлагает торговать овощами на бирже

Биржевые торги овощами стартуют в конце октября. Для формирования доступных цен для покупателей и насыщения внутреннего рынка своей продукцией МАРТ приглашает на электронную площадку фермеров, сельхозпредприятия и покупателей. Участие в аукционе и получение цифровой подписи бесплатное. И уже с понедельника на базе облисполкомов стартует обучение.

Светлана Лукьянюк продолжит.

Как доставить товар из пункта А в пункт Б с минимальными затратами и хорошей прибылью? Решение этой задачи с двумя известными, где с одной стороны фермер, а с другой - магазин, нашли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, предложив для сделок биржевую площадку как дополнительный инструмент реализации продукции для наших сельхозорганизаций.

Производитель вырастил овощи и хочет выгодно их продать, а торговля - положить на полку качественный товар. Теперь ящики можно не тащить на рынок или оптовые склады, не приглашать к себе представителей ретейла и не отдавать дешево перекупам. Встречаться предлагают онлайн, не выходя из дома, и прицениться, кто почем готов продать и купить.

В конце октября состоятся первые биржевые торги овощами

Своих овощей на внутреннем рынке у нас не менее 85 процентов. По некоторым культурам закрываем и всю сотню, так что с предложениями на торгах нехватки не будет. На первые торги в конце октября выставят так называемый борщевой набор: свеклу, морковь, лук, картофель и капусту. Электронные каталоги уже готовы. Сейчас нужно научить торговать фермеров и тем самым рынок с земли перенести на электронную площадку. Обучение стартует буквально со следующей недели.

Участие в торгах для продавцов и покупателей бесплатное

Участие в биржевых торгах (т. е. выход на площадку) для продавцов и покупателей бесплатное. Только после удачного торга паритетно нужно заплатить в среднем сбор по 0,25 % от суммы сделки. Встречаться онлайн планируют каждую неделю. Все открыто и прозрачно.