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МАРТ: Продажи никотиновых смесей нужно ограничить
Никотиновые смеси запретят для подростков.
Предложения Министерства антимонопольного регулирования и торговли о введении ограничения на продажу сегодня поддержали представители госорганов, бизнеса и производители.
В министерстве состоялось заседание общественно-консультативного совета, где обсуждался проект постановления. Нормы в первую очередь направлены на сохранение здоровья молодежи.
О сути нового документа - материал
Светланы Лукьянюк.
Сегмент рынка никотиносодержащих смесей в последнее время в Беларуси растет
И что самое опасное - в них бесконтрольное содержание никотина и нет ограничений по обороту. Значит, купить эти смеси могут и дети. Министерство антимонопольного регулирования и торговли мгновенно отреагировало на эту ситуацию и буквально полтора месяца назад ввело возрастные ограничения по продажам этих смесей. Проект постановления согласовали с госорганами, также вынесли на общественное обсуждение. И сегодня спросили мнение бизнеса и компаний-производителей.
Новые правила торговли никотиновыми смесями
Общественно-консультационный совет - площадка для диалога по законодательным новациям. Это постановление разработали быстро, сама жизнь подстегивала работать оперативно, говорит министр. Ведь уже были первые случаи отравления из-за переизбытка действующего вещества. Да, в этих смесях нет табака, и их продажа как снюсов не под запретом. Но главное - кто их и сколько покупает? Популярность у молодежи растет, поэтому МАРТ предложил ограничить доступ для подростков.
Эксперты, изучая, что за яркими упаковками этих смесей, говорят: во многих пачках содержание никотина просто зашкаливает
Потребители получают более внушительную его разовую долю, чем курильщики. В итоге развивается и быстрая зависимость. Так что, предложения регулятора логичны. И такие шаги бизнес-союзы поддержали - как ассоциация розничных сетей и представители табачных компаний.
ЕЭК готова рассмотреть вопрос оборота никотиновых смесей
Производители, таким образом, предлагают еще внести изменения и в Административный кодекс, чтобы впоследствии штрафовать тех, кто нарушит новые правила. Остаются вопросы и с техническим регулированием никотиновых жевательных смесей. Задумываются над ним и страны "пятерки" ЕАЭС.
Проект нашего постановления, который вводит ограничения на продажу никотиновых смесей после одобрения на ОКС и поддержки коллег из Минздрава, МВД, Госстандарта, Таможенного комитета и других ведомств, пройдет оценку регулирующего воздействия. После - в течение месяца - его планируют внести в правительство.
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