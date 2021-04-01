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МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары
Контроль за ценообразованием, прогноз по инфляции, защита отечественного производителя - о ситуации на внутреннем рынке сегодня доложили Президенту.
Важные для каждой белорусской семьи вопросы Александр Лукашенко обсудил с первым вице-премьером и министром антимонопольного регулирования и торговли. Поддержка экономики в непростых условиях пандемии - комплексная задача для всех. В первую очередь важно насытить рынок отечественными товарами по доступным ценам. И особенно цены на товары первой необходимости должны жестко контролироваться. На этом неоднократно делал акцент Глава государства. Особое внимание импортозамещению, расширению номенклатуры товаров, которыми мы сами можем себя обеспечить.
С марта прошлого года Беларусь принимает меры по ценовому регулированию. Действуют постановления Совета Министров и МАРТ, которые устанавливают предельные торговые надбавки, надбавки для импортеров, рентабельность для производителя или определяют конечную розничную цену. Организован также контроль за необоснованным ростом цен на социально значимые товары. В этом списке также лекарства, которые в ходу в непростое в эпидемическом плане время.
Из-за негативного влияния пандемии на рост мировых цен сохраняются риски повышения стоимости социально значимых товаров. Поэтому МАРТ принял решение продлить их регулирование в Беларуси до конца июня.
Сейчас МАРТ совместно с министерствами промышленности, экономики и БелТПП прорабатывает подходы к определению понятия "отечественный товар", чтобы в дальнейшем усовершенствовать систему госзакупок. Чем выше локализация, тем больше льгот по доступу к госзаказу, госзакупкам, к участию в конкурсах и к иным видам льгот. Подобная система начала работать на рынке ЕАЭС с этого года, в перечень включены 43 белорусских предприятия.
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