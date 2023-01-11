МАРТ продлил скидки до 10 % для уязвимых категорий населения Беларуси

Начальник управления торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова во время тематической пресс-конференции отметила, что в 2023 году уязвимым слоям населения будут продолжать оказывать поддержку, пишет БелТА.

В канун Нового года, 28 декабря, было подписано допсоглашение к соглашению по предоставлению скидок на социально значимые товары между министерством и крупными торговыми сетевыми компаниями, напомнила Наталья Мельникова. "Продление действия соглашения поддержано всеми его участниками. Субъекты торговли будут продолжать оказывать поддержку населению и предоставлять скидку в размере до 10%. Участниками соглашения отмечена важность поддержания наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году, особенно в период праздничных распродаж", - рассказала она.

Скидка дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. В числе товаров, на которые она распространяется, - хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары. К соглашению присоединились 14 торговых сетей (всего 17 субъектов хозяйствования). Ежедневная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения - Br339,83.

Соглашение было подписано в январе 2022 года и за указанный период уже выдано 1,5 млн социальных карт на сумму Br21,5 млн.