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МАРТ продолжает мониторинг цен в Беларуси
Более 2 600 магазинов и кафе с начала года проверили в ходе плановых и неплановых рейдов Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
Мониторинг полок в торговле ежедневный. МАРТ выдал почти 650 рекомендаций для исправления и 120 предписаний из-за просроченных продуктов питания. А кто попадается повторно, того штрафуют. С начала года сумма превысила 6,5 млн рублей. Особое внимание торговым надбавкам на продукты, которые в корзине каждый день (молоко, крупы, мясо, хлеб).Постоянно работает и горячая линия МАРТ. Хоть звонков и становится меньше, но каждый факт поверяют, чтобы защитить покупателя.
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