МАРТ: рост цен на услуги ЖКХ составит не более 5 долларов за год

МАРТ опубликовал "Тарифную тетрадь", где прописано, как будет меняться стоимость на услуги ЖКХ, связь, транспорт и образование, крепкий алкоголь и охрану помещений.



Например, увеличение оплаты ЖКХ - не более пяти долларов за год. Что касается сотовой связи, интернета или стационарной телефонной, а также почтовой, то повышение стоимости здесь стоит ожидать только в 4-м квартале и не более чем на 4 %.