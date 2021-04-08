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МАРТ: рост цен на услуги ЖКХ составит не более 5 долларов за год

МАРТ опубликовал "Тарифную тетрадь", где прописано, как будет меняться стоимость на услуги ЖКХ, связь, транспорт и образование, крепкий алкоголь и охрану помещений.

Например, увеличение оплаты ЖКХ - не более пяти долларов за год. Что касается сотовой связи, интернета или стационарной телефонной, а также почтовой, то повышение стоимости здесь стоит ожидать только в 4-м квартале и не более чем на 4 %.

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