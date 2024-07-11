МАРТ прокомментировал цены на овощи и свежую зелень

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская в беседе с журналистами прокомментировала цены на овощи и свежую зелень, сообщает БЕЛТА.

"Не секрет, что у цен на плодоовощную продукцию достаточно большая волатильность. Они меняются в зависимости от сезона. На цены также очень сильное влияние оказывает спрос, степень переработки. Поэтому стоимость достаточно сильно разнится. Например, картофель: цены с декабря по июнь растут, а уже в июле начинается поступательное снижение, и к ноябрю цены, как правило, минимальные, особенно когда урожай заготовлен и положен в стабфонды. Что касается борщевого набора (картофель, капуста, морковь, свекла, лук. - Прим. БЕЛТА), эта категория товаров всегда у нас под контролем. В течение всего года ведется серьезная аналитика. Если появляются точечные всплески цен, незамедлительно на них реагируем - контролируем, отправляем запросы, обращаем внимание производителей на необходимость снижения таких цен", - сказала Наталья Василевская.

Что касается цен на зелень, салат, по ее словам, МАРТ тоже ведет предметную и очень активную работу. "В прошлом году у нас по результатам проверок были установлены нарушения законодательства о ценообразовании на плодоовощную продукцию, зелень. Штрафные санкции за прошлый год составили порядка Br66 тыс. Но наша главная цель - не наказать, а исправить и не допускать нарушения в перспективе. Что касается проверок этого года, нарушений законодательства в части формирования цен на плодоовощную продукцию и зелень в розничной торговой сети не установлено. Сейчас еще идет обработка информации по некоторым импортерам и производителям. Что касается рынков, подходы те же. Самое пристальное внимание к торговле на загородных рынках, туда ежемесячно выезжают специалисты. К сожалению, еще не искоренены все нарушения, касающиеся информации о сорте, виде, стоимости плодоовощной продукции. Но хочу сказать, что по сравнению с тем, что было два-три года назад, ситуация улучшена в разы. Сегодня дисциплина цен на рынках существует. Но это не значит, что бабушке, которая принесла пучок укропа с приусадебного участка, нужно отчитаться нам по цене, здесь спрос диктует предложение. На рынках контролируются субъекты хозяйствования", - отметила замминистра.

"В целом разброс цен очень большой. Цены на отечественные овощи и зелень гораздо ниже, чем цены у импортеров. К сожалению, пока весь спектр продукции в востребованном объеме наши белорусские производители обеспечить не могут. Но думаю, это дело ближайшей перспективы. Еще недавно мы вообще не говорили о том, что отечественные производители вырастят шпинат, базилик и т.д. А сегодня такая отечественная продукция есть на прилавках наших магазинов. МАРТ рассчитал ориентировочную потребность в зеленых культурах, цифры направлены в Минсельхозпрод еще в апреле. Ведется серьезная работа, правительственные программы на это направлены. Думаю, скоро мы будем обеспечены белорусскими овощами и зеленью под полную потребность", - подчеркнула Наталья Василевская.

Она также обратила внимание, что свежий молодой картофель урожая 2024 года не может стоить столько же, сколько картофель урожая 2023 года, который уже не того качества. Также нельзя сравнивать цены на товар в упаковке, на товар в стаканчике с торфом, грунтом (за счет чего увеличивается срок реализации), весовой товар. "Потребитель сам вправе выбрать, что ему надо - более дешевый товар, который надо съесть за один-два дня, либо более длительного хранения", - добавила замминистра.