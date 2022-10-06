Где белорусы могут пожаловаться на рост цен

С 6 октября 2022 г. запрещается рост цен как продовольственных, так и непродовольственных групп товаров.

В целях пресечения злоупотреблений в данной сфере МАРТ организован тотальный контроль цен. Совместно с другими контролирующими органами с завтрашнего дня МАРТ начинает проведение широкомасштабных контрольно-аналитических мероприятий. Контроль будет осуществляться на предмет соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании субъектами розничной, оптовой торговли, импортерами и производителями товаров (работ, услуг).