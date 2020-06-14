МАРТ с понедельника, 15 июня, откроет прямую линию по соблюдению санэпидтребований в торговле и общепите в условиях COVID-19. За нарушение их предусмотрен штраф до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей - до 200, юридических лиц - до 500 базовых величин.