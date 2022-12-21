ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МАРТ о рынке в преддверии Нового года: у белорусов должен быть хороший выбор продуктов по доступным ценам

Комитет госконтроля Беларуси следит за ситуацией на рынке в преддверии Нового года. Это касается как соблюдения законодательства о ценообразовании, так и ассортимента в магазинах. Об этом говорили с производителями, импортерами и торговлей на площадке МАРТ. Все игроки рынка должны работать на одну цель - у белорусов должен быть хороший выбор продуктов на новогодний стол и по доступным ценам.

Торговля уже подготовилась к Новому году и накопила достаточные запасы праздничного ассортимента. Разработаны и акционные предложения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все