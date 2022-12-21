МАРТ о рынке в преддверии Нового года: у белорусов должен быть хороший выбор продуктов по доступным ценам

Комитет госконтроля Беларуси следит за ситуацией на рынке в преддверии Нового года. Это касается как соблюдения законодательства о ценообразовании, так и ассортимента в магазинах. Об этом говорили с производителями, импортерами и торговлей на площадке МАРТ. Все игроки рынка должны работать на одну цель - у белорусов должен быть хороший выбор продуктов на новогодний стол и по доступным ценам.