С завтрашнего дня МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку - 25 процентов. Это средняя на сегодня величина в магазинах. Ленты новостей пестрят повышением стоимости крупы в России, сказался неурожай и на сокращении посевных площадей.