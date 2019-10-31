ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку

С завтрашнего дня МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку - 25 процентов. Это средняя на сегодня величина в магазинах. Ленты новостей пестрят повышением стоимости крупы в России, сказался неурожай и на сокращении посевных площадей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все